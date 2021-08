De Amsterdamse AEX-index is dinsdag op een nieuw recordniveau gesloten. De hoofdindex werd vooruit geholpen door stijgende koersen van techaandelen als die van techinvesteerder Prosus, betalingsdienstverlener Adyen en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Verder vielen de resultaten van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis in de smaak bij de middelgrote bedrijven.