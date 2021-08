De werkloosheid in Zuid-Afrika is door de invloed van de coronapandemie op een nieuw recordniveau uitgekomen. Meer dan een derde van de Zuid-Afrikaanse beroepsbevolking zat eind juni zonder werk. Dat percentage van 34,4 procent is het hoogste dat is gemeten sinds het Zuid-Afrikaanse statistiekbureau in 2008 begon met het meten van de werkloosheid per kwartaal.