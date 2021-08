De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine plussen geopend, waarmee wordt voortgeborduurd op de winsten die een dag eerder op de koersenborden werden gezet. De techfondsen gingen verder omhoog, nadat de technologiegraadmeter Nasdaq maandag op een nieuw recordniveau eindigde. Verder verwerken beleggers op Wall Street weer wat bedrijfsresultaten, onder meer van elektronicaverkoper Best Buy.