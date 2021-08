De Verenigde Staten en bondgenoten hebben in de afgelopen 24 uur 21.600 mensen uit de Afghaanse hoofdstad Kabul geëvacueerd. De VS namen 12.700 mensen mee met 37 militaire vluchten. Bondgenoten haalden 8900 mensen op met 57 vluchten. Het is onduidelijk welke nationaliteiten de geëvacueerde personen allemaal hebben.