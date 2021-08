Bloomberg: Chinese taxidienst Didi stelt komst naar West-Europa uit

De Chinese taxidienst Didi Global stelt zijn plannen voor de komst naar West-Europa uit, mede vanwege zorgen bij overheden over hoe het bedrijf omgaat met gegevens van klanten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. In eigen land ligt de taxi-app de laatste tijd zwaar onder vuur van de autoriteiten, vanwege verdenkingen van het schenden van privacy- en concurrentieregels. Didi is de grootste speler op de taximarkt in China.