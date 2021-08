Baas uni Wageningen: ruimte nodig voor mislukkingen in wetenschap

Er moet meer ruimte komen voor mislukkingen in de wetenschap, betoogt bestuursvoorzitter Louise Fresco van Wageningen University & Research (WUR). Ze wijst er in aanloop naar de opening van het academische jaar op dat belangrijke ontdekkingen soms per toeval worden gedaan. Voor dat soort toeval moet dan wel ruimte zijn. „Het gaat erom dat je dingen ziet die niet direct voor de hand liggen en waarnaar je eigenlijk niet op zoek bent”, aldus Fresco op de website van de universiteit.