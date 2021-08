De waarde van de goederenhandel van de grootste economieën van de wereld, verenigd in de G20, is in het tweede kwartaal naar een nieuw recordniveau gestegen door het herstel van de coronacrisis. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nam het groeitempo wel af ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.