Huurinkomsten uit winkels Retail Estates boven crisisniveau

Winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft het afgelopen kwartaal de huurinkomsten zien stijgen tot een niveau dat hoger ligt dan voor het uitbreken van de coronacrisis. Het van huis uit Belgische bedrijf, met winkel- en ook horecapanden in België en Nederland, profiteerde van de versoepeling van de coronamaatregelen. De onderneming heeft in Nederland bezittingen in onder meer Apeldoorn, Spijkenisse en Heerlen met bijvoorbeeld winkels voor woninginrichting.