Nikkei verder omhoog dankzij chip- en techbedrijven

De aandelenbeurs in Tokio zette dinsdag het herstel voort na de stevige winstbeurt een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over een mogelijke vertraging van het economische herstel van de coronacrisis door de opmars van de Delta-variant aan de kant. Vooral de chipbedrijven en techondernemingen stonden in de belangstelling na het nieuwe slotrecord van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De oliebedrijven profiteerden daarnaast van de heropleving van de olieprijzen.