Nieuwe evacuatievlucht Afghanistan landt dinsdag rond 07.30 uur

Opnieuw komt dinsdag een vlucht aan op luchthaven Schiphol met mensen die zijn geëvacueerd uit Afghanistan. Het vliegtuig heeft 184 passagiers, negen van hen hebben een Nederlands paspoort. Onduidelijk is welke nationaliteit de andere passagiers hebben en ook is niet bekend of onder hen mensen zijn met Nederland als eindbestemming. De vlucht, die vertrokken is uit Islamabad, landt rond 07.30 uur. Het is een door Defensie ingehuurd toestel, zo meldde het ministerie maandagavond.