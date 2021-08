De antizuivelcampagne van Dier&Recht moet stoppen. Dat heeft de kortgedingrechter van de rechtbank in Amsterdam maandag bepaald. De rechter oordeelde dat een van de campagnebeelden de grens van vrijheid van meningsuiting overschrijdt en schadelijk is voor de melkveehouderijsector. Dier&Recht gaat in hoger beroep, reageert directeur Frederieke Schouten.