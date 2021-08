Een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het hoger beroep over de fusie van PostNL en Sandd laat mogelijk nog lang op zich wachten. De rechters konden aan het einde van de zitting op maandag nog niet aangeven wanneer ze precies met een oordeel komen. Mogelijk is er nog een vervolgzitting nodig, lieten ze weten. Ook zou het kunnen dat er nog vragen voorgelegd moeten worden aan het Europese Hof.