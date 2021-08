Politie zoekt al twee weken naar identiteit dode man in Zutphen

De politie is al bijna twee weken op zoek naar de identiteit van een man die werd afgeleverd in een ziekenhuis in Zutphen en daar overleed. Twee mannen in een blauw bestelbusje leverden hem op dinsdag 10 augustus af bij de Spoedeisende Hulp en vertrokken zonder gegevens achter te laten. Er hebben ook mensen bij het ziekenhuis geïnformeerd naar de toestand van de man. De politie kan geen van deze mensen tot nu toe vinden, aldus een woordvoerder.