Een 26-jarige Amsterdammer die een coördinerende rol zou hebben vervuld bij ten minste drie aanslagen op Poolse supermarkten vorig jaar, ontkent alle betrokkenheid. „Ik word beschuldigd van iets waar ik niets mee te maken heb”, zei Serginio S. maandag in de rechtbank in Haarlem. Daar was in zijn zaak de eerste voorbereidende zitting.