Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal toegenomen. Maandag houden 678 patiënten met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 18 meer dan zondag.