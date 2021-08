De VS hebben zondag 10.400 mensen van het vliegveld van Kabul geëvacueerd met militaire vliegtuigen. Daarnaast hebben 61 vliegtuigen van bondgenoten circa 5900 mensen van de luchthaven Hamid Karzai gehaald. Volgens een functionaris van het Witte Huis komt het totaal aan geëvacueerden door of met hulp van Amerikanen daarmee op 37.000 sinds 14 augustus. Het is onduidelijk hoeveel mensen met een Amerikaans paspoort zijn geëvacueerd.