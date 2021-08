Het aantal bedrijven dat bij de overheid een aanvraag heeft ingediend voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) lag in het tweede kwartaal haast de helft lager dan in de eerste drie maanden van het jaar. In totaal deden 63.000 bedrijven een aanvraag, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat waren er in het eerste kwartaal nog 113.000.