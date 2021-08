Het exportvolume in China zal deze maand naar verwachting afnemen in vergelijking met vorige maand, terwijl de import waarschijnlijk stagneert. Dat komt door de problemen in de Chinese haven van Ningbo, die deels gesloten werd vanwege een corona-uitbraak. Die verwachting sprak de Duitse denktank The Kiel Institute for the World Economy uit in zijn handelsrapport over China.