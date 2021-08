VluchtelingenWerk boos over nieuw beleid voor asielkinderen

VluchtelingenWerk Nederland is boos op demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie, omdat zij zonder de Tweede Kamer in te lichten nieuw beleid heeft doorgevoerd waar honderden asielkinderen de dupe van worden. Volgens de organisatie zorgt het nieuwe beleid ervoor dat gezinnen van vluchtelingen verscheurd blijven en dat honderden kinderen hun ouders nooit meer zullen zien. VluchtelingenWerk stelt dat het beleid in strijd is met Europese en internationale afspraken die zijn gemaakt over de opvang van asielkinderen.