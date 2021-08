De aandelenbeurs in Tokio toonde maandag een stevig herstel dankzij koopjesjagers. Vooral de grote Japanse autofabrikanten werden weer opgepikt door beleggers na de recente zware verliezen in de sector. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio wonnen terrein, in navolging van de positieve stemming op Wall Street van afgelopen vrijdag.