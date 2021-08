Damrak lijkt hoger te openen aan begin belangrijke Fed-week

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag hoger te openen, na de verliezen van vorige week. De aandacht van beleggers gaat deze week vooral uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in de Verenigde Staten en de toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) over de economische vooruitzichten. Op het Damrak geven bedrijven als techinvesteerder Prosus, baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, verzekeraar ASR en laadpalenfabrikant Alfen nog een kijkje in de boeken.