Chinese president stoft term ‘gemeenschappelijke welvaart’ af

De Chinese president Xi Jinping heeft het in zijn toespraken steeds vaker over ‘gemeenschappelijke welvaart’ om de gapende welvaartskloof in het land te dichten. De term kwam in de eerste acht jaar dat Xi aan de macht is maar sporadisch voor. Sinds vorig jaar begon de president er vaker op te wijzen. In toespraken en openbare vergaderingen van Xi is de term dit jaar al 65 keer gevallen. Vorig jaar ging het in totaal om dertig keer.