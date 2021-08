De Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden is de komende twee weken het toneel van een internationale mijnenbestrijdingsoefening. Onder de titel Sandy Coast 21 nemen daar Nederlandse en Belgische marineschepen, vijftien NAVO-marineschepen en zeshonderd militairen deel aan de oefening. Die eindigt in de laatste week met een havenbeschermingsoefening in de Eemshaven voor marineduikers en explosievenopruimers.