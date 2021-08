Het aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland stijgt snel als gevolg van de uitbraak van de Delta-variant van het virus. Het aantal infecties in het land is opgelopen tot 107, meldt de regering maandag. Dat zijn er 35 meer dan een dag eerder. 33 van de nieuwe besmettingen werden vastgesteld in de stad Auckland, 2 in de hoofdstad Wellington.