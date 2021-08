De Taliban zeggen „honderden strijders” naar de Panjshir-vallei ten noordoosten van Kabul te hebben gestuurd. De vallei is niet in handen van de radicaalislamieten en biedt verschansing aan groeperingen die het willen opnemen tegen de Taliban. De troepen worden gestuurd „omdat lokale leiders weigerden het gebied vredig over te dragen”, aldus een woordvoerder van de Taliban.