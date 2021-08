Een kleine zevenhonderd bossen heide zijn dit weekend afgeknipt door bezoekers aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het park had tweehonderd van de tweeduizend hectare in het natuurgebied aangewezen om heide af te knippen. De hei staat door de typisch Hollandse zomer op dit moment al in volle bloei, aldus boswachter Henk Ruseler van de Hoge Veluwe.