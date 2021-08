De aandacht van beleggers zal komende week voor een groot deel uitgaan naar de vergadering van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole en de toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve over de economische vooruitzichten. Ook gaat op de beurs in Amsterdam het kwartaalcijferseizoen verder, al is de grootste drukte wel voorbij. Verder komen er veel macro-economische cijfers.