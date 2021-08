Zeker twintig Afghanen zijn in de afgelopen zeven dagen overleden in en om het vliegveld van Kabul, meldt de NAVO. Hoe de twintig personen allemaal om het leven kwamen, zegt NAVO niet. Eerder deze week werden al meerdere doden in het gedrang van de mensenmassa bij de luchthaven gemeld. Ook zouden enkele personen door kogels zijn getroffen.