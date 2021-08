Afghaanse bevalt tijdens Amerikaanse evacuatievlucht

Een Afghaanse vrouw is tijdens een evacuatievlucht op de Amerikaanse basis Ramstein in Duitsland van een dochter bevallen. Ze kreeg weeën tijdens de vlucht vanuit het Midden-Oosten maar er traden complicaties op. De gezagvoerder besloot daarom het toestel, een Boeing C-17 Globemaster, te laten dalen om de luchtdruk in de romp van het militaire transportvliegtuig te laten stijgen en zo het leven van de moeder te sparen, aldus Britse media.