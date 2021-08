Brits ministerie meldt zeven doden in gedrang vliegveld Kabul

Zeven Afghanen zijn in het gedrang rond de luchthaven van Kabul omgekomen sinds de machtsovername door de Taliban een week geleden, volgens het Britse ministerie van Defensie. Tienduizenden mensen proberen al een week via de luchthaven te vluchten voor de nieuwe machthebbers. Afgelopen week zijn meerdere doden in het gedrang gemeld. De Taliban bijvoorbeeld spraken van zeker twaalf doden. Er zijn ook enkele mensen door kogels geraakt.