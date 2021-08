Op en rondom het Binnenhof in Den Haag zijn zaterdag drie mensen aangehouden nadat er ongeregeldheden uitbraken bij een onaangekondigde protestactie tegen de coronamaatregelen. Ook is er iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe die persoon gewond is geraakt en hoe ernstig, kan de politie niet zeggen.