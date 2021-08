Een ruime meerderheid van de Vlaamse jongeren heeft zich al laten inenten tegen het coronavirus. Van de 12 tot 15-jarigen kreeg 71 procent en van de 16 en 17-jarigen 80 procent een eerste prik. De autoriteiten spreken over een vaccinatie in sneltreinvaart. De verwachting was dat het tijdens de zomermaanden minder vlot zou gaan. Ze zeggen een beetje verbaasd te zijn over de cijfers.