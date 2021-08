De Noorse economie is in het tweede kwartaal teruggekeerd naar het niveau van voor de coronacrisis. De versoepeling van lockdownmaatregelen zorgde voor een stijging van de uitgaven in het rijkste land van Scandinavië. Het bruto binnenlands product (bbp) was volgens het Noorse statistiekbureau na het tweede kwartaal ongeveer hetzelfde als in februari 2020, voor de pandemie het land bereikte.