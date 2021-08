De orkaan Grace is in de Mexicaanse deelstaat Veracruz aan land gegaan met volgens plaatselijke media windsnelheden van rond de 150 kilometer per uur en met uitschieters tot 200 kilometer per uur. De wervelwind trof de kust en het zuiden van Tuxpan, 250 kilometer ten noordoosten van Mexico-Stad. Het is de tweede keer dat Grace Mexico aandoet.