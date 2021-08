Tussen de dorpen Ellewoutsdijk en Scheldeoord op Zuid-Beveland is vrijdagmiddag een dode dolfijn aangespoeld, laat de stichting SOS Dolfijn weten. Het gaat om een zogeheten witflankdolfijn, een soort die niet vaak aan de Nederlandse kust wordt aangetroffen. De laatste keer dat een witflankdolfijn op de Nederlandse kust aanspoelde was in 2008 bij Castricum (Noord-Holland).