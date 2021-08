De Amerikaanse maaltijdbezorger Doordash ziet volgens de Britse krant The Telegraph af van een investering in de Duitse boodschappenbezorger Gorillas. Doordash praatte met Gorillas over een investering van 400 miljoen dollar, omgerekend zo’n 342 miljoen euro. De Amerikanen beëindigden die gesprekken toen Gorillas op zoek ging naar een geldschieter die het Duitse bedrijf op een grotere waarde inschatte.