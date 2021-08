Zijn bek is uitgescheurd en om zijn nek zit een diepe snee. Jonge zeehond Nylon – vernoemd naar het net waar hij in verstrikt zat– is net twee dagen binnen bij zeehondenopvang Ecomare op Texel. Ondanks zijn zware verwondingen hebben de verzorgers er goede hoop op. „Hij eet al vis en snauwt aardig van zich af.”