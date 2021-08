De bosbranden die sinds begin deze week woeden ten noorden van Saint-Tropez aan de Franse Côte d’Azur zijn nog niet bedwongen. Er is voor later vrijdag westenwind aangekondigd die het vuur weer kan doen oplaaien, zei de directeur van de brandweer en reddingsdienst in het departement Var. Ook daalt de luchtvochtigheid en stijgen de temperaturen.