De politie heeft donderdagmiddag tientallen wapens gevonden in een garagebox in de Tarantostraat in Eindhoven. Volgens de politie gaat het om een grote hoeveelheid automatische wapens, handvuurwapens en munitie. Naar aanleiding van de wapenvondst zijn twee verdachten aangehouden, een 32-jarige vrouw en een 36-jarige man, beiden uit Eindhoven.