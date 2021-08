De plannen van ruimtepioniers Elon Musk en Jeff Bezos om duizenden satellieten in een baan om de aarde te brengen, dwingen bedrijven in die sector zich voor te bereiden op consolidatie. Het bedrag dat dit jaar met overnames, investeringen en joint ventures is gemoeid ligt met 3,6 miljard dollar (3,1 miljard euro) nu al hoger dan over heel 2020, meldt persbureau Bloomberg.