De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine koersuitslagen gesloten. Grondstofbedrijven als olie- en staalproducenten gingen flink omlaag door de gedaalde prijzen van olie en metalen. De zorgen over het economisch herstel door de opmars van de Delta-variant van het coronavirus bleven de gemoederen op Wall Street bezighouden, net als de dreigende afbouw van de opkoopprogramma’s door de Federal Reserve.