Tientallen mensen hebben donderdagavond bij het stadhuis in Amsterdam een wake gehouden voor Afghanistan. De initiatiefnemers roepen het kabinet op „alles op alles te zetten om alle Afghanen die voor en met de Nederlandse missies hebben gewerkt, met hun gezinnen in veiligheid te brengen”. Ze willen ook dat er nieuw beleid komt ter bescherming van alle Afghanen die in Nederland asiel vragen.