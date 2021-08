Klimaatactivisten zijn van plan om vanaf maandag volop actie te gaan voeren in het financiële centrum van Londen. Extinction Rebellion (XR), de groep achter het protest, stelt onder meer bezettingen en marsen in het vooruitzicht. Twee jaar geleden veroorzaakten de activisten een enorme verkeerschaos in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk, tijdens acties die elf dagen aanhielden.