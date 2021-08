Rusland is bereid vliegtuigen te leveren om Afghanen te evacueren uit hun land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou komt met dat aanbod terwijl westerse landen proberen hun landgenoten uit de hoofdstad Kabul te halen nu de Taliban er de scepter zwaaien. Rusland heeft zijn ambassade in Kabul niet ontruimd en heeft zelf geen evacuaties gepland.