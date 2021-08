Een 25-jarige man uit Leeuwarden heeft bekend betrokken te zijn geweest bij in ieder geval zeventien autobranden in Harlingen. Het OM verdenkt hem van tientallen brandstichtingen in de Friese stad. De man werd begin augustus aangehouden. De raadkamer van de rechtbank in Leeuwarden besloot donderdag zijn voorarrest te verlengen met negentig dagen.