Aandacht voor bedrijfsresultaten en Fed-notulen op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de resultaten van betalingsbedrijf Adyen en bouwer BAM. Daarnaast zal worden gelet op de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die meer inzicht geven in de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt. De werkgelegenheid vormt naast de inflatie een belangrijke factor in het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed).