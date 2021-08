De jeugdwerkloosheid in Nederland is de afgelopen maanden flink gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er sinds april tienduizenden jongeren aan het werk gegaan, geholpen door de versoepeling van de coronamaatregelen. Daardoor heeft de werkloosheid in de groep van 15 tot 25 jaar zijn laagste stand bereikt sinds het begin van de coronacrisis.