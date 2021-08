Platformeconomie helpt betalingsbedrijf Adyen aan sterke groei

Betalingsbedrijf Adyen heeft naar eigen zeggen een sterk eerste halfjaar achter de rug. De onderneming zag met name dat bestaande klanten meer gebruikmaakten van de diensten van het bedrijf. Adyen had de afgelopen tijd stevig geïnvesteerd in het uitbouwen van het dienstenaanbod voor juist deze groep en ziet zijn inspanningen nu beloond worden. Met name bedrijven die actief zijn in de zogeheten platformeconomie waren een belangrijke aanjager van de groei.