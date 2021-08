Ministers: Belarus misbruikt migranten om EU te destabiliseren

Belarus misbruikt illegale migranten voor politieke doeleinden, vinden de 27 EU-landen. In een gezamenlijke verklaring veroordelen ze het „agressieve gedrag” van Belarus om illegale migranten te helpen de grenzen met buurlanden Litouwen, Letland en Polen over te steken. Dat is onaanvaardbaar en „een regelrechte aanval op de Europese Unie met als doel de EU te destabiliseren”, verklaren de lidstaten na afloop van een speciale vergadering over de situatie aan de grenzen van Belarus met de drie EU-landen.