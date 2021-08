Flexwoningen: druppel op een gloeiende plaat

Nog een paar weken moet Babet Bollen (24) geduld hebben. In oktober kan ze haar ”Uuthuuske” in Lintelo in.

Haar nieuwe stek in het Achterhoekse buurtschap nabij Winterswijk is een flexwoning. „Ik heb een tijdje in Olburgen, vlakbij Dieren, gewoond. Mijn ouders wonen sinds drie jaar in Lintelo. Ik wilde weer bij hen in de buurt gaan wonen.” Een folder in de brievenbus van haar ouders brengt haar bij het ”Uuthuuske-project” van de gemeente. „De gemeente Aalten inventariseerde de animo onder jongeren voor tijdelijke flexwoningen in een paar dorpskernen.”

Het is juni 2020 als Babet reageert en in de vereiste motivatiebrief uitlegt waarom ze in Lintelo wil wonen. Om in aanmerking te komen moet een jongere sociale of maatschappelijke binding met de plek hebben. Een inkomenscriterium was er niet. Ze wordt één van de gelukkigen.

Goed een jaar later staat haar huisje van 60 vierkante meter er, op een perceel waar een school is gesloopt. Ernaast staat eenzelfde huisje. De oplevering staat gepland voor eind september. Met het concept won de ontwerper in juli nog een prijsvraag voor innovatie in de bouw.

„Het huisje heeft een moderne uitstraling met een lichte keuken. Er is veel hout in verwerkt”, zo beschrijft Babet haar toekomstige woonplek.

De flexwoningen zijn eventueel te gebruiken voor ouderen. De woning is gelijkvloers en onder meer voorzien van een brede voordeur.

Omdat Babet nog geen 28 jaar is, mag ze maximaal vijf jaar in haar Uuthuuske wonen. Die grens moet zorgen voor doorstroom. Voor jongeren boven de 28 is de huurtermijn maximaal drie jaar.

De huurprijs bedraagt 525 euro per maand, exclusief kosten van water en licht. Het huisje is energieneutraal ontworpen. Op het dak liggen zonnepanelen. „Dat het huis duurzaam is, is een mooie meevaller. Dan ben je ook nog een beetje goed bezig voor het milieu. Nooit verkeerd.”

Voor zover ze weet, blijven de Uuthuuskes staan totdat de belangstelling ervoor verdwijnt. „Over permanente woningbouw op deze plek heb ik niets gehoord.”

Babet vindt flexwoningen „zeker” een oplossing voor de woningnood. „Ik ken genoeg leeftijdgenoten die bij hun ouders blijven wonen omdat het voordeliger is en omdat het lastig is om woonruimte te vinden. Als ik dit huisje niet had gevonden, had ik nog jaren kunnen zoeken.”